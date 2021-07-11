Мележиков: «В основной команде на Урунова не рассчитывают»

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов вряд ли появится в первой команде «красно-белых» в ближайшее время. 20-летний футболист отправится в «Спартак-2», с которым будет принимать участие в матчах Футбольной национальной лиги.

- Он будет заявлен, если не будет предложений по его продаже или аренде. В основной команде на него не рассчитывают, - заявил Sport24 гендиректор московского клуба Евгений Мележиков по будущему узбекистанского футболиста.

Напомним, что Урунова с собой в «Спартак» привел Шамиль Газизов. Хавбек провел только восемь матчей за первую команду. Уфимцы пытались выкупить игрока обратно, но в «Спартаке» ответили отказом.