Витория выбрал другую скамейку запасных на домашних матчах «Спартака»

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11 Июля 2021, 18:49,
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Наставник «Спартака» Руй Витория проводит свой первый матч на домашнем стадионе. «Красно-белые» играют против «Сочи» в рамках Кубка Париматч Премьер.
Португальский наставник принял решение, что скамейка запасных «Спартака» в домашних матчах будет располагаться правее выхода из подтрибунного помещения. По данным Sportbox, так Витория по ходу поединков сможет дополнительно общаться с ассистентом арбитра на линии.
Интересно, что прошлый тренер Доменико Тедеско именно из-за близости лайнсмена перенес скамейку запасных своей команды на другую часть поля. Немецкий наставник отмечался экспрессивностью и нередко говорил лишнее в адрес арбитров.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Руй Витория