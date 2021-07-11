Витория выбрал другую скамейку запасных на домашних матчах «Спартака»

Наставник «Спартака» Руй Витория проводит свой первый матч на домашнем стадионе. «Красно-белые» играют против «Сочи» в рамках Кубка Париматч Премьер.

Португальский наставник принял решение, что скамейка запасных «Спартака» в домашних матчах будет располагаться правее выхода из подтрибунного помещения. По данным Sportbox, так Витория по ходу поединков сможет дополнительно общаться с ассистентом арбитра на линии.

Интересно, что прошлый тренер Доменико Тедеско именно из-за близости лайнсмена перенес скамейку запасных своей команды на другую часть поля. Немецкий наставник отмечался экспрессивностью и нередко говорил лишнее в адрес арбитров.