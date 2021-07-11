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​Слуцкий высказался об отставке Черчесова

11 Июля 2021, 16:31,

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий в новом выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube высказался по поводу ухода Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России.

«Удивило ли меня увольнение Черчесова? Не знаю. Учитывая резонанс, какое-то решение имеет право на существование, но с учётом спортивной составляющей – посмотрим. Всегда кажется, что будет лучше, но не всегда так происходит», - высказался Слуцкий.

Леонид Слуцкий сказал, что с ним по поводу работы в сборной России РФС не связывался. При этом рулевой «Рубина» выразил мнение, что следующим тренером национальной команды будет специалист из-за рубежа.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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