​Слуцкий высказался об отставке Черчесова

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий в новом выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube высказался по поводу ухода Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России.

«Удивило ли меня увольнение Черчесова? Не знаю. Учитывая резонанс, какое-то решение имеет право на существование, но с учётом спортивной составляющей – посмотрим. Всегда кажется, что будет лучше, но не всегда так происходит», - высказался Слуцкий.

Леонид Слуцкий сказал, что с ним по поводу работы в сборной России РФС не связывался. При этом рулевой «Рубина» выразил мнение, что следующим тренером национальной команды будет специалист из-за рубежа.