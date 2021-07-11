​Губерниев с иронией ответил Слуцкому

В последнем выпуске «Коммент.Шоу» рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил о желании прокомментировать биатлон в паре с известным комментатором Дмитрием Губерниевым. Отвечая тренеру через свой телеграм-канал, Губерниев написал, что с удовольствием поработал бы в эфире со Слуцким.

«Взамен с большой радостью вместе с Вами поруковожу «Рубином» в матче РПЛ! Вести игру на тренерской скамейке тоже можно вдвоём!» - с иронией написал Губерниев.

Первый официальный матч нового сезона «Рубин» проведёт в субботу, 24 июля. В первом туре Премьер-лиги команда Леонида Слуцкого на своём поле сыграет против «Спартака».