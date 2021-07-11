​«Краснодар» договорился с форвардом «Альмерии», которого связывали со «Спартаком»

Нападающий «Альмерии» Умар Садик, которого слухи связывали со «Спартаком», приблизился к переходу в «Краснодар». Как сообщает Foot Mercato, «быки» уже договорились с 24-летним нигерийцем о контракте на четыре сезона. По данным источника, заработная плата Садика составит 2 миллиона евро в год.

Теперь идут переговоры по трансферу непосредственно между клубами – «Краснодаром» и «Альмерией».

Умар Садик перебрался в «Альмерию» осенью прошлого года. В 38 матчах Сегунды – второго по рангу испанского дивизиона – нигериец записал на свой счёт 20 голов и 7 голевых передач на партнёров.