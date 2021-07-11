ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

​Кварацхелия высказался о своём будущем

11 Июля 2021, 13:43,

Хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался по поводу своего будущего. Слухи активно связывают футболиста с переездном в более статусный чемпионат.

«Моё будущее? Ещё не знаю, сейчас я ещё игрок «Рубина». Играю для «Рубина». Что будет дальше - зависит от Бога», - высказался Хвича для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в субботу Хвича Кварацхелия забил за «Рубин» победный гол в стартовом матче Кубка Париматч Премьер против «Химок» (1:0). Следующую игру на турнире «рубиновые» проведут 14 июля. Их соперником будет московский «Спартак».

20-летний Хвича Кварацхелия оценивается экспертами из transfermarkt в 18 миллионов евро.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Хвича Кварацхелия
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
​Черчесов больше не тренер сборной России
​Черчесов больше не тренер сборной России  
Англия добыла волевую победу над романтичной Данией и организовала себе домашний финал Евро-2020
Англия добыла волевую победу над романтичной Данией и организовала себе домашний финал Евро-2020  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола