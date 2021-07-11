​Кварацхелия высказался о своём будущем

Хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался по поводу своего будущего. Слухи активно связывают футболиста с переездном в более статусный чемпионат.

«Моё будущее? Ещё не знаю, сейчас я ещё игрок «Рубина». Играю для «Рубина». Что будет дальше - зависит от Бога», - высказался Хвича для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в субботу Хвича Кварацхелия забил за «Рубин» победный гол в стартовом матче Кубка Париматч Премьер против «Химок» (1:0). Следующую игру на турнире «рубиновые» проведут 14 июля. Их соперником будет московский «Спартак».

20-летний Хвича Кварацхелия оценивается экспертами из transfermarkt в 18 миллионов евро.