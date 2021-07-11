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​Агент высказался о будущем Дриусси

11 Июля 2021, 11:37,

Агент Эрнан Берман, который является представителем форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, высказался о будущем аргентинца.

По словам агента для sport24, в настоящий момент переговоры по Дриусси не ведутся, ведь игрок не получал предложений от других клубов. При этом Берман не стал исключать возможный уход футболиста из «Зенита», учитывая тот факт, что трансферное окно будет открыто до конца лета.

25-летний Себастьян Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года. За последние годы нападающий не скрывал своего желания вернуться в ряды «Ривер Плейт». Действующий контракт Дриусси с питерским клубом рассчитан до конца июня 2022 года.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Себастьян Дриусси
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