​«Бёрнли» не сможет сыграть с «Ростовом»

Пресс-служба «Ростова» объявила об отмене контрольного поединка против английского «Бёрнли», который должен был пройти 16 июля на австрийском сборе. Клуб Премьер-лиги Англии не сможет приехать на игру из-за установленных в Европе санитарных ограничений. Вместо «Бёрнли» команда Валерия Карпина сыграет против израильского «Бейтара». О времени начала этого поединка «жёлто-синие» обещают сообщить дополнительно.

Отметим, что первый официальный матч сезона 2021/2022 «Ростов» проведёт в пятницу, 23 июля. В этот день команда Валерия Карпина сыграет на своём поле против московского «Динамо».