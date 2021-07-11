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​«Бёрнли» не сможет сыграть с «Ростовом»

11 Июля 2021, 11:23,

Пресс-служба «Ростова» объявила об отмене контрольного поединка против английского «Бёрнли», который должен был пройти 16 июля на австрийском сборе. Клуб Премьер-лиги Англии не сможет приехать на игру из-за установленных в Европе санитарных ограничений. Вместо «Бёрнли» команда Валерия Карпина сыграет против израильского «Бейтара». О времени начала этого поединка «жёлто-синие» обещают сообщить дополнительно.

Отметим, что первый официальный матч сезона 2021/2022 «Ростов» проведёт в пятницу, 23 июля. В этот день команда Валерия Карпина сыграет на своём поле против московского «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Бёрнли, Бейтар Иерусалим
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