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​Салиховой стыдно за троллинг Кокорина «Спартаком»

11 Июля 2021, 10:58,

«Спартак» решил пошутить над своим бывшим форвардом Александром Кокориным, опубликовав нарезку его голов и назвав его «абсолютной легендой». В нарезке оказались всего два гола – именно столько Кокорин забил за «красно-белых». Оба этих гола форвард забил с пенальти.

На ситуацию отреагировала супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова. Троллинг Кокорина она назвала примитивным.

«Даже стыдно! Зачем это сейчас делать?» - написала Салихова в своём канале в «Телеграме».

Напомним, что зимой Александр Кокорин покинул «Спартак» и перебрался в итальянскую «Фиорентину».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин, Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
11 Июля 2021, 11:58

в пресс службе ,, народной ,, команды собралось вообще какое то быдло , что не статья то блевотина ... уж как то бы обратили на это внимание .

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