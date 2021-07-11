​Салиховой стыдно за троллинг Кокорина «Спартаком»

«Спартак» решил пошутить над своим бывшим форвардом Александром Кокориным, опубликовав нарезку его голов и назвав его «абсолютной легендой». В нарезке оказались всего два гола – именно столько Кокорин забил за «красно-белых». Оба этих гола форвард забил с пенальти.

На ситуацию отреагировала супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова. Троллинг Кокорина она назвала примитивным.

«Даже стыдно! Зачем это сейчас делать?» - написала Салихова в своём канале в «Телеграме».

Напомним, что зимой Александр Кокорин покинул «Спартак» и перебрался в итальянскую «Фиорентину».