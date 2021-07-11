​Салиховой стыдно за троллинг Кокорина «Спартаком»

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11 Июля 2021, 10:58,
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«Спартак» решил пошутить над своим бывшим форвардом Александром Кокориным, опубликовав нарезку его голов и назвав его «абсолютной легендой». В нарезке оказались всего два гола – именно столько Кокорин забил за «красно-белых». Оба этих гола форвард забил с пенальти.
На ситуацию отреагировала супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова. Троллинг Кокорина она назвала примитивным.
«Даже стыдно! Зачем это сейчас делать?» - написала Салихова в своём канале в «Телеграме».
Напомним, что зимой Александр Кокорин покинул «Спартак» и перебрался в итальянскую «Фиорентину».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин, Зарема Салихова
в пресс службе ,, народной ,, команды собралось вообще какое то быдло , что не статья то блевотина ... уж как то бы обратили на это внимание .