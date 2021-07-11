​«Абсолютная легенда»: «Спартак» показал «знаковые» голы Кокорина за клуб

«Спартак» «уколол» своего бывшего футболиста Александра Кокорина. Форвард провёл в команде первую часть сезона 2020/2021 и отметился всего лишь двумя голами. В обоих случаях – «Химкам» и «Ротору» - Кокорин забивал с пенальти.

«Спартак» опубликовал короткую нарезку голов Кокорина, которую клуб сопроводил текстом: «Абсолютная легенда. Никогда не забывайте эти знаковые голы».

Absolute legend. Never forget these iconic goals pic.twitter.com/Wtnsj418LY — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 10, 2021

Напомним, что в зимнее трансферное окно Александр Кокорин сменил «Спартак» на «Фиорентину». В Серии А российский форвард пока себя толком не проявил, даже ни разу не пробив по воротам.