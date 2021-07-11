ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

​«Абсолютная легенда»: «Спартак» показал «знаковые» голы Кокорина за клуб

11 Июля 2021, 00:12,

«Спартак» «уколол» своего бывшего футболиста Александра Кокорина. Форвард провёл в команде первую часть сезона 2020/2021 и отметился всего лишь двумя голами. В обоих случаях – «Химкам» и «Ротору» - Кокорин забивал с пенальти.

«Спартак» опубликовал короткую нарезку голов Кокорина, которую клуб сопроводил текстом: «Абсолютная легенда. Никогда не забывайте эти знаковые голы».

 

Напомним, что в зимнее трансферное окно Александр Кокорин сменил «Спартак» на «Фиорентину». В Серии А российский форвард пока себя толком не проявил, даже ни разу не пробив по воротам.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
​Черчесов больше не тренер сборной России
​Черчесов больше не тренер сборной России  
Англия добыла волевую победу над романтичной Данией и организовала себе домашний финал Евро-2020
Англия добыла волевую победу над романтичной Данией и организовала себе домашний финал Евро-2020  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола