​Газидис звонил Гинеру по поводу Влашича, «Милан» пытается сбить цену

«Милан» продолжает работать в направлении подписания полузащитника ЦСКА Николы Влашича. Как сообщает Il Milanista, генеральный директор «россонери» Иван Газидис лично звонил президенту «армейцев» Евгению Гинеру. Итальянский клуб не готов платить за Влашича 35 миллионов евро и пытается сбить цену, но пока безуспешно. Финансовый аппетит ЦСКА может помешать переезду хорватского футболиста в Серию А.

Напомним, что «Милан» рассчитывает в летнее трансферное окно подписать творческого полузащитника после перехода в «Интер» Хакана Чалханоглу. Турок покинул стан «россонери» в связи с истечением срока контракта.