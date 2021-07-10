​«Ростов» будет проводить матчи со зрителями в качестве исключения

В Ростовской области усиливают ограничения на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Спортивные мероприятия в регионе снова будут проводить при пустых трибунах, однако для домашнего стадиона «Ростова» было сделано исключение. «Ростов Арену» можно будет заполнять на 50%.

Ближайший домашний матч «Ростов» проведёт уже 23 июля. В этот день команда Валерия Карпина примет «Динамо» в стартовом туре российского чемпионата. Этим поединком будет открываться новый сезон Премьер-лиги.