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​Березуцкий на тренировках ЦСКА называет Щенникова игроком «Интера»

10 Июля 2021, 18:43,

Алексей Березуцкий, который является исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА, с юмором отреагировал на слухи, которые связывают Георгия Щенникова с возможным переходом в миланский «Интер». Березуцкий в ходе интервью сказал, что на тренировках называет Щенникова футболистом «Интера».

«Это правда, это то, что до меня дошло - что скоро он будет играть там. Поэтому у меня выхода нет - если «Интер» и «Милан» интересуются Жориком, тут ничего не поделать», - рассказал Березуцкий пресс-службе ЦСКА с улыбкой.

30-летний Георгий Щенников является воспитанником ЦСКА и проводит в клубе всю свою карьеру. За первую команду московских «армейцев» Щенников провёл 345 матчей и забил 10 голов.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Алексей Березуцкий, Георгий Щенников
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Комментарии (1)
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0
Шелемех Максим
10 Июля 2021, 20:25

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Завтра следующий уже жду не дождусь. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.

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