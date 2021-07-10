​Березуцкий на тренировках ЦСКА называет Щенникова игроком «Интера»

Алексей Березуцкий, который является исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА, с юмором отреагировал на слухи, которые связывают Георгия Щенникова с возможным переходом в миланский «Интер». Березуцкий в ходе интервью сказал, что на тренировках называет Щенникова футболистом «Интера».

«Это правда, это то, что до меня дошло - что скоро он будет играть там. Поэтому у меня выхода нет - если «Интер» и «Милан» интересуются Жориком, тут ничего не поделать», - рассказал Березуцкий пресс-службе ЦСКА с улыбкой.

30-летний Георгий Щенников является воспитанником ЦСКА и проводит в клубе всю свою карьеру. За первую команду московских «армейцев» Щенников провёл 345 матчей и забил 10 голов.