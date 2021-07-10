​РФС рассказал историю, как футбольные судьи стали использовать свисток

Пресс-служба РФС решила совершить краткий экскурс в историю и рассказать фанатам, как футбольные судьи стали использовать свисток в своей работе. В своё время судьи не должны были вмешиваться в игру. Они следили за игровым временем и разрешали возникающие на поле споры. При этом в качестве арбитров работали не профессионалы, а представители разных профессий. Ровно 143 года назад, 10 июля 1878 года, в Лондоне футбольный матч обслуживал полицейский. Во время возникшей на поле потасовки он применил свой рабочий свисток. С тех пор свисток стал обязательным атрибутом рефери. До того момента рефери для привлечения внимания не использовали специальных предметов.