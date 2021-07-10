​Появилась информация о степени серьёзности травмы Сафонова

В субботу «Краснодар» проводил контрольный поединок против «Нюрнберга» на сборах в Австрии. На экваторе первого тайма травму получил голкипер Матвей Сафонов. Играя на выходе, вратарь «быков» столкнулся с несколькими футболистами.

Согласно информации sport24, травма Сафонов не является серьёзной, и голкипер должен успеть восстановиться к старту сезона. В первом туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Урала» на поле соперника 25 июля.

Добавим, что контрольный матч между «Краснодаром» и «Нюрнбергом» завершился без забитых мячей – 0:0.