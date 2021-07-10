Сафонов травмировался в товарищеском матче «Краснодара»

Сегодня, десятого июля, «Краснодар» проводит товарищескую встречу с немецким «Нюрнбергом». В середине первого тайма повреждение получил голкипер «быков» Матвей Сафонов.

Как сообщила клубная пресс-служба, вратарь травмировался на 20-й минуте после столкновения в своей штрафной с несколькими игроками. Голкиперу оказали медицинскую помощь, после чего он был заменен.

В настоящий момент счет в спарринге не открыт - 0:0.

В первом туре нового сезона российской Премьер-лиги краснодарский коллектив в гостях сыграет против «Урала». Встреча пройдет в Екатеринбурге 25 июля.