Сафонов травмировался в товарищеском матче «Краснодара»

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10 Июля 2021, 16:11,
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Сегодня, десятого июля, «Краснодар» проводит товарищескую встречу с немецким «Нюрнбергом». В середине первого тайма повреждение получил голкипер «быков» Матвей Сафонов.
Как сообщила клубная пресс-служба, вратарь травмировался на 20-й минуте после столкновения в своей штрафной с несколькими игроками. Голкиперу оказали медицинскую помощь, после чего он был заменен.
В настоящий момент счет в спарринге не открыт - 0:0.
В первом туре нового сезона российской Премьер-лиги краснодарский коллектив в гостях сыграет против «Урала». Встреча пройдет в Екатеринбурге 25 июля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Краснодар, Матвей Сафонов