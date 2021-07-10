Федотов хотел бы возглавить сборную России

|
10 Июля 2021, 15:56,
|
|
Наставник «Сочи» Владимир Федотов высказался о возможной работе главным тренером национальной сборной России.
«Амбиции возглавить сборную всегда есть. Нужно показывать свой класс», - цитирует специалиста Sport24.
В середине этой недели стало известно об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. РФС и специалист разорвали трудовое соглашение, которое было рассчитано до чемпионата мира-2022.
Ранее СМИ сообщали, что в числе потенциальных преемников Черчесова фигурируют кандидатуры Йоахима Лёва, Андре Виллаша-Боаша и Леонида Слуцкого.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Владимир Федотов