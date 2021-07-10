Федотов хотел бы возглавить сборную России

Наставник «Сочи» Владимир Федотов высказался о возможной работе главным тренером национальной сборной России.

«Амбиции возглавить сборную всегда есть. Нужно показывать свой класс», - цитирует специалиста Sport24.

В середине этой недели стало известно об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. РФС и специалист разорвали трудовое соглашение, которое было рассчитано до чемпионата мира-2022.

Ранее СМИ сообщали, что в числе потенциальных преемников Черчесова фигурируют кандидатуры Йоахима Лёва, Андре Виллаша-Боаша и Леонида Слуцкого.