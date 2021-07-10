Слуцкий рассказал о будущем Кварацхелии

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался относительно будущего грузинского хавбека Хвича Кварацхелии. Во время пресс-конференции специалист заявил, что клуб не получал предложений по трансферу игрока. По словам Слуцкого, Хвича начнет новый сезон в составе казанского коллектива.

Ранее СМИ сообщали об интересе европейских клубов к 20-летнему грузинскому футболисту. В числе претендентов назывались мюнхенская «Бавария», «Милан» и туринский «Ювентус».

В составе «Рубина» Кварацхелия выступает с 2019 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги полузащитник провел 23 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.