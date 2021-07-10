«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Байера»

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10 Июля 2021, 13:55,
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Петербургский «Зенит» проявляет заинтересованность в трансфере защитника леверкузенского «Байера» Джонатана Та. Об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Альберт Вайсс.
Конкурентом чемпиона России в споре за 25-летнего немца является лондонский «Арсенал». Руководство английского клуба готово выделить на трансфер Та порядка 20 миллионов евро.
Джонатан выступает за «Байер» с 2015 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии защитник провел 27 поединков, забил гол и получил три желтые карточки.
Ранее стало известно о переходе в стан леверкузенского клуба экс-голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Трансферы футбола - лето 2021, Джонатан Та