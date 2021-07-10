«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Байера»

Петербургский «Зенит» проявляет заинтересованность в трансфере защитника леверкузенского «Байера» Джонатана Та. Об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Альберт Вайсс.

Конкурентом чемпиона России в споре за 25-летнего немца является лондонский «Арсенал». Руководство английского клуба готово выделить на трансфер Та порядка 20 миллионов евро.

Джонатан выступает за «Байер» с 2015 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии защитник провел 27 поединков, забил гол и получил три желтые карточки.

Ранее стало известно о переходе в стан леверкузенского клуба экс-голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.