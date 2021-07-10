Габулов: «Уход Лунёва - потеря для «Зенита»

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов поделился мнением о переходе голкипера Андрея Лунёва в леверкузенский «Байер». 29-летний игрок достался немецкому клубу бесплатно, поскольку его контракт с «Зенитом» истек в конце июня.

«Мне сложно понять политику «Зенита» относительно российских футболистов. Нет стратегии трансферов россиян. Для «Зенита» уход Лунева - это потеря», - приводит слова Габулова Sport24.

В составе петербургского коллектива Андрей выступал с 2017 года. Голкипер сыграл 118 матчей и пропустил 100 голов.

Контракт Лунёва с «Байером» рассчитан до середины 2023 года. В прошлом сезоне Бундеслиги леверкузенский клуб занял шестое место.