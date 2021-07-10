Газизов: «Лунёв молодец, что не стал цепляться за «Зенит»

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10 Июля 2021, 12:58,
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Бывший гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичную должность в «Уфе», поделился мнением о переходе российского вратаря Андрея Лунёва в немецкий «Байер».
«Лунёв молодец, что решился на переход и не стал цепляться за «Зенит». Он точно не хуже Градецки. Андрей выиграет конкуренцию», - приводит слова функционера Sport24.
29-летний россиянин подписал с леверкузенцами контракт на два года.
Напомним, что по итогам минувшего сезона «фармацевты» финишировали на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шамиль Газизов, Андрей Лунёв