Алексей Березуцкий: «Естественно, мы ждём Влашича»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий на клубном канале в YouTube рассказал о матче с «Адмирой» (1:0), трансферных слухах и приезде Влашича

- С победой! Игра была немного ярче, чем с «Копенгагеном»?

- Игра была однозначно ярче. Как я и говорил, мы потихонечку переходим к обучению игры в обороне, шаг за шагом. Я надеюсь, что следующая игра будет еще ярче.

- Сейчас еще идут эксперименты с составом, или у вас в голове уже есть те 11 игроков, которые выйдут в первом туре?

- Я думаю, что вы по стартовому составу и заменам можете заметить, что постоянно идут какие-то изменения. Никакого сейчас стартового состава в голове даже близко нет, и эксперименты еще продолжатся. Я думаю, что примерный основной состав вы увидите в товарищеской игре 19 числа.

- Это которая будет в Москве. В первом тайме особенно вся игра шла через Марио Фернандеса, через правый фланг. Это так задумано было? Или просто он сам притягивает мячи?

- Это Марио.

- В раздевалке играла музыка, чья это была инициатива? Так будет постоянно в команде?

- Я не против. Если они хотят поставить музыку, это великолепно. Как они готовятся в раздевалке к матчу, меня сильно не интересует. Ребята решили, что колонка и музыка будет неплохо, я не возражаю. Единственное, что вначале были вопросы по репертуару, несколько песен, потому что пошел немножко рэп, и пришлось немножко отредактировать, найти другого диджея, потому что как я понял, диджеем сначала был Кучаев, но мы поменяли на Кирилла Анатольевича Набабкина, и музыка стала явно лучше.

- Еще не было Дзагоева в заявке. С чем это связано?

- У него небольшое воспаление ахилла. Ничего страшного, он уже завтра будет тренироваться.

- Сейчас в прессе пишут постоянные слухи относительно трансферов ЦСКА. Можно ли ждать новых игроков болельщикам?

- Можно ждать все что угодно и произойти может все что угодно. Я, к счастью, не читаю прессу и не знаю о слухах. У меня только то, что говорят, это очень старые и неправдивые слухи.

- Тем не менее, Георгия Щенникова на тренировках вы называете игроком миланского «Интера».

- Это правда, до меня дошло, что он скоро будет там играть, поэтому у меня нет выхода, все-таки если «Интер» и «Милан» интересуются Жориком, то тут ничего не поделаешь.

- А что можете сказать по Влашичу? Когда его стоит ожидать здесь? И стоит ли?

- Естественно, мы его ждем, он приедет на сбор в Австрию в последний день. Он не будет с нами работать, мы ему дали отдохнуть после сборной. Он там задержался больше всех, и Никола большой профессионал. То, что он сейчас работает и работает усердно, это 100%. Он 13-го присоединится к команде, и вместе мы полетим в Москву, где он продолжит работать и набирать форму, хотя он и так в форме.