«Зенит»: «Желаем Лунёву новых трофеев и как можно больше сухих матчей»

Пресс-служба петербургского «Зенита» попрощалась с голкипером Андреем Лунёвым. 29-летний вратарь сегодня, десятого июля, подписал контракт с леверкузенским «Байером».

«Зенит» благодарит Андрея Лунёва за время, проведенное в Петербурге, желает удачи, новых трофеев и как можно больше сухих матчей!», - гласит сообщение «сине-бело-голубых».

Лунёв покинул петербургский клуб в связи с истечением срока трудового соглашения. С «фармацевтами» Андрей заключил контракт до середины 2023 года.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги голкипер провел 12 поединков, в которых пропустил 11 голов.