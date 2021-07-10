«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника

ФК «Нижний Новгород», вышедший в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона, отрапортовал о трансфере аргентинского защитника Лукаса Масоэро.

Как сообщает клубная пресс-служба, трудовое соглашение 26-летнего исполнителя рассчитано до середины 2023 года.

В «Нижний Новгород» игрок перебрался из «Локомотива» Пловдив. В минувшем сезоне аргентинец принял участие в 32 поединках, отметившись одним забитым мячом.

В составе болгарского коллектива Масоэро выступал с 2018 года. Вместе с «Локомотивом» он дважды становился обладателем кубка страны.