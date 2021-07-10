Дзюба отреагировал на переход Лунёва в «Байер»

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10 Июля 2021, 09:59,
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Форвард сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о переходе голкипера Андрея Лунёва в леверкузенский «Байер».
«Удачи», - написал нападающий в своем инстаграм-аккаунте.
Андрей выступал за «сине-бело-голубых» с 2017 года. В конце июня его контракт с петербуржцами истек. За «Зенит» вратарь провел 118 поединков и пропустил 100 голов.
Ранее сообщалось, что трудовой договор Лунёва с немецким клубом будет рассчитан на два года.
В прошлом сезоне «фармацевты» финишировали на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Артём Дзюба, Андрей Лунёв