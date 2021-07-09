Московское «Динамо» выкупит контракт Варелы

Московское «Динамо» ведет переговоры о трансфере Гильермо Варелы из «Копенгагена». Игрок в прошлом сезоне выступал за клуб на правах аренды, а теперь может стать полноценным футболистом команды. Об этом сообщает журналист Константин Алексеев в своем канале в «Телеграме».

По данным источника, если московский клуб договорится с игроком об условиях личного контракта, «Динамо» выложит за него 1 миллион евро. Изначально цена на Варелу составляла 1,4 миллиона, но в процессе переговоров ценник удалось сбить на 400 тысяч.

В минувшей кампании РПЛ Варела отыграл за «Динамо» 17 матчей, не отметившись при этом результативными действиями.