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Московское «Динамо» выкупит контракт Варелы

09 Июля 2021, 23:29,

Московское «Динамо» ведет переговоры о трансфере Гильермо Варелы из «Копенгагена». Игрок в прошлом сезоне выступал за клуб на правах аренды, а теперь может стать полноценным футболистом команды. Об этом сообщает журналист Константин Алексеев в своем канале в «Телеграме».

По данным источника, если московский клуб договорится с игроком об условиях личного контракта, «Динамо» выложит за него 1 миллион евро. Изначально цена на Варелу составляла 1,4 миллиона, но в процессе переговоров ценник удалось сбить на 400 тысяч.

В минувшей кампании РПЛ Варела отыграл за «Динамо» 17 матчей, не отметившись при этом результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Динамо Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Копенгаген, Гильермо Варела
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