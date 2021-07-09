Лунёв в скором времени пройдёт медосмотр в «Байере»

Андрей Лунёв уже прибыл Леверкузен. Совсем скоро вратарь пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Байером», сообщает немецкое издание Bild.

Ранее стало известно, что голкипер подпишет с «фармацевтами» двухлетний контракт после истечения срока действия соглашения игрока с питерским «Зенитом».

Лунёв присоединился к «Зениту» зимой 2017 года. В прошлой кампании РПЛ вратарь отыграл за питерский клуб в 12 матчах, в трёх из которых Лунёву удалось сохранить ворота сухими.

Андрей Лунёв в прошлом сезоне выиграл с «Зенитом» титул чемпиона России, а в следующем - будет представлять «Байер» в Лиге Европы.