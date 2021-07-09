Далберт может оказаться в ЦСКА

Бразильский защитник миланского «Интера» Далберт может перейти в московский ЦСКА. Об этом сообщает RusFootball Info.

Сообщается, что миланский клуб в ближайшие дни рассмотрит предложение по своему защитнику. Сумма, предложенная за игрока, не разглашается.

Прошлый сезон Далберт провел в аренде во французском «Ренне». Футболист сыграл за команду 13 матчей, отметившись одной голевой передачей.

«Интер» купил Далберта у «Ниццы» летом 2017 года за 21 миллион евро. За миланский клуб Далберт провёл 26 матчей, отметился 1 голом и 1 голевым пасом. Контракт игрока с «Интером» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.