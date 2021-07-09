Тедеско может возглавить сборную России, Мбаппе поставил незаконное условие «ПСЖ», а Месси переживает за свои деньги – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о кандидатах на должность главного тренера сборной России, а также о том, какое условие поставил Килиан Мбаппе «ПСЖ», и почему Лионель Месси переживает за свои деньги. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Тедеско может возглавить сборную России

Станислав Черчесов всё же покинул тренерский мостик сборной России. Слухов о том, кто станет новым рулевым главной команды страны, уже успело появиться предостаточно. Поговаривают, например, что российскую сборную может принять Доменико Тедеско, который по завершению прошлого сезона ушёл из «Спартака». Немец якобы готов рассмотреть предложение РФС, если таковое поступит. При этом внутри РФС есть сомнения по поводу целесообразности привлечения тренера из-за рубежа.

В то же время сообщалось о контактах представителя РФС с ещё одним тренером, успевшим поработать в РПЛ. Речь идёт о португальце Андре Виллаш-Боаше, который находится без работы с февраля.

Мальдини общался с ЦСКА по поводу Влашича

Полузащитник Никола Влашич этим летом может покинуть ЦСКА и пойти на повышение. Одним из вариантов для хорвата является «Милан», который ищет креативного полузащитника после ухода Хакана Чалханоглу. Если верить слухам, с «армейцами» по поводу возможного трансфера Влашича общался Паоло Мальдини, который является техническим директором «россонери». Итальянцы хотят арендовать Влашича с правом выкупа, но ЦСКА предпочитает сразу продать игрока за хорошие деньги.

Мбаппе поставил незаконное условие «ПСЖ»

«ПСЖ» продолжает работать в направлении продления контракта с Килианом Мбаппе. По слухам, талантливый форвард поставил клубу условие. Он готов продлить трудовое соглашение, если в нём будет прописана возможность уйти в «Реал» за определённую сумму. Такое условие, по сути, является незаконным, ведь во Франции подобные пункты в контрактах запрещены. При выявлении игрока с пунктом о выкупе в контракте клуб могут даже исключить из Лиги 1. Так что в сложившейся ситуации «ПСЖ» и Мбаппе могут договориться только на словах. Однако парижане не хотят на это идти. Во всяком случае, пока что.

Роналду хочет продлить контракт с «Ювентусом»

Будущее Криштиану Роналду продолжает активно обсуждаться в СМИ. На неделе появилась информация о том, что звёздный португалец рассчитывает остаться в «Ювентусе», причём не только на ближайший сезон. Если верить слухам, агент Роналду Жорже Мендеш обратился в туринский клуб и заявил о желании игрока продлить контракт до конца сезона 2022/2023. «Старая синьора» якобы взяла время на раздумья, учитывая высокий уровень заработной платы Криштиану.

Месси переживает за свои деньги

Лионель Месси продолжает пребывать в статусе свободного агента. В вопросе подписания нового контракта с «Барселоной» приоритетом для Месси по-прежнему является желание видеть вокруг себя амбициозный спортивный проект. При этом Месси волнуется и за финансовую сторону вопроса. Такая информация появилась в СМИ на неделе. Сообщалось, что Месси хочет получить от «Барселоны» финансовые гарантии по поводу выплаты всей суммы по прошлому и новому контакту. Также Лионель переживает по поводу налогов, ведь наверняка каталонцы не смогут рассчитаться с игроком до конца июня 2023 года. Поскольку Месси через два года планирует уехать играть в МЛС, он хочет понять, как ему придётся платить налоги, если он уже в США будет получать от «Барселоны» деньги.