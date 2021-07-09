​Кокорин получит медаль за игру в «Спартаке»

Александр Кокорин приложил свою ногу к завоеванию «Спартаком» серебряных медалей чемпионата России прошлого сезона. За «красно-белых» Кокорин провёл в РПЛ 8 матчей, в которых отметился двумя результативными ударами с одиннадцатиметровой отметки.

Представитель «Спартака» Антон Фетисов рассказал sport24 о том, что Кокорин получит свою серебряную медаль, как только заедет в клуб.

Напомним, что Александр Кокорин по-настоящему раскрыться в «Спартаке» не смог. Форвард провёл в московской команде первую часть прошлого сезона, а затем отправился в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно.