​Козлов перешёл в «Нижний Новгород»

Защитник Алексей Козлов стал игроком «Нижнего Новгорода». 34-летний футболист достался дебютанту Премьер-лиги бесплатно в качестве свободного агента. За нижегородский клуб Козлов будет выступать под номером 34, о чём рассказал он сам в своём первом интервью.

Последние два сезона Алексей Козлов провёл в «Ростове». В 50 матчах за «жёлто-синих» футболист отметился одним голом и одной результативной передачей на партнёра.

Первый свой матч в РПЛ «Нижний Новгород» будет проводить в понедельник, 26 июля. В этот день нижегородцы сыграют против «Сочи» на своём поле в первом туре чемпионата.