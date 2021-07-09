​«Спартак» не освещает вручение серебряных медалей в медиа

В настоящий момент проходит церемония вручения игрокам «Спартака» серебряных медалей чемпионата России. Клуб решил не освещать это мероприятие в медиа, о чём посредством своего телеграм-канала сообщила супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова.

«Сейчас идёт церемония вручения серебряных медалей. Никаких сториз. Так странно это всё. Явно какой-то подтекст в этой тишине», - написала Салихова.

Напомним, «Спартак» в прошлом чемпионате России занял второе место и получил путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Путь в сильнейшем клубном турнире континента «красно-белые» начнут с третьего раунда квалификации.