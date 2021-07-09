​Мальдини контактировал с ЦСКА по поводу Влашича

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини лично контактировал с ЦСКА по поводу хавбека Николы Влашича. «Россонери» заинтересованы в переходе хорвата в свои ряды, но они хотят обезопасить себя, не покупая игрока сразу, а беря в аренду с правом выкупа. Об этом посредством своего телеграм-канала сообщает известный инсайдер Нобель Арустамян.

В то же время ЦСКА придерживается позиции, что если продавать Николу Влашича, то только за хорошую сумму. В трудовом соглашении хорватского полузащитника прописаны 35 миллионов евро. Арустамян подчёркивает, что сторонам придётся искать оптимальное решение.