​Роберто Карлос дал совет клубам РПЛ

Известный в прошлом бразильский футболист Роберто Карлос дал совет клубам Премьер-лиги России. По мнению экс-игрока «Реала», российским клубам нужно привлекать больше зарубежных игроков высокого калибра.

«С моей точки зрения, российским клубам нужно покупать больше сильных иностранных футболистов, настоящих звёзд. Если российские игроки будут играть с ними вместе, то будут быстрее расти», - такой совет дал бразилец в разговоре со «Спортом День за Днём».

Стоит сказать, что Роберто Карлос и сам успел поиграть в России на закате своей карьеры. С февраля 2011 года по лето 2012 года бразилец защищал цвета махачкалинского «Анжи». В то время клуб активно привлекал в свои ряды известных футболистов.

За «Анжи» Роберто Карлос провёл 28 матчей, в которых он отметился пятью забитыми голами и тремя результативными передачами на партнёров.