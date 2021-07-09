​Роберто Карлос дал совет клубам РПЛ

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09 Июля 2021, 15:36,
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Известный в прошлом бразильский футболист Роберто Карлос дал совет клубам Премьер-лиги России. По мнению экс-игрока «Реала», российским клубам нужно привлекать больше зарубежных игроков высокого калибра.
«С моей точки зрения, российским клубам нужно покупать больше сильных иностранных футболистов, настоящих звёзд. Если российские игроки будут играть с ними вместе, то будут быстрее расти», - такой совет дал бразилец в разговоре со «Спортом День за Днём».
Стоит сказать, что Роберто Карлос и сам успел поиграть в России на закате своей карьеры. С февраля 2011 года по лето 2012 года бразилец защищал цвета махачкалинского «Анжи». В то время клуб активно привлекал в свои ряды известных футболистов.
За «Анжи» Роберто Карлос провёл 28 матчей, в которых он отметился пятью забитыми голами и тремя результативными передачами на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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