ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​Роберто Карлос дал совет клубам РПЛ

09 Июля 2021, 15:36,

Известный в прошлом бразильский футболист Роберто Карлос дал совет клубам Премьер-лиги России. По мнению экс-игрока «Реала», российским клубам нужно привлекать больше зарубежных игроков высокого калибра.

«С моей точки зрения, российским клубам нужно покупать больше сильных иностранных футболистов, настоящих звёзд. Если российские игроки будут играть с ними вместе, то будут быстрее расти», - такой совет дал бразилец в разговоре со «Спортом День за Днём».

Стоит сказать, что Роберто Карлос и сам успел поиграть в России на закате своей карьеры. С февраля 2011 года по лето 2012 года бразилец защищал цвета махачкалинского «Анжи». В то время клуб активно привлекал в свои ряды известных футболистов.

За «Анжи» Роберто Карлос провёл 28 матчей, в которых он отметился пятью забитыми голами и тремя результативными передачами на партнёров.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Роберто Карлос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола