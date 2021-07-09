​На «Газпром Арене» меняют «золотой газон»

Пресс-служба «Зенита» проинформировала общественность о замене на «Газпром Арене» так называемого «золотого газона». Покрытие стадиона в Санкт-Петербурге прослужило четыре года. На нём проходили матчи трёх крупных турниров – Кубка конфедераций (2017), чемпионата мира (2018) и чемпионата Европы (2020). «Зенит» на этом газоне выдал три чемпионских сезона подряд, именно поэтому клуб называет это покрытие «золотым».

Работы по замене газона уже стартовали. Сохранённый газон из нескольких зон поля «Зенит» планирует использовать для специальных боксов с газоном разной формы и футбольным мячом. Эти боксы можно будет приобрести или выиграть.