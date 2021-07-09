​Фернандес рассказал, как игроки ЦСКА отреагировали на уход Олича

Ивица Олич в июне покинул тренерский мостик ЦСКА, который он занял в марте. Молодой хорватский специалист толком не успел как-то себя показать в московском клубе, и его уход стал неожиданным.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, как в команде отреагировали на резкий уход Ивицы Олича с должности главного тренера.

«Его уход был удивлением для всех. Эта новость застала всех врасплох», - высказался Фернандес для sport24.

Напомним, что ЦСКА неудачно выступил в прошлом сезоне. Заняв лишь шестое место в чемпионате России, московские «армейцы» впервые за два десятка лет остались без билета в еврокубки.