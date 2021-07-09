​Марио Фернандес планирует завершить карьеру через 2-3 года

Игрок ЦСКА и сборной России Марио Фернандес высказался по поводу своих планов на будущее. Оказывается, 30-летний защитник уже думает о завершении карьеры футболиста. Фернандес сказал, что он точно не будет играть до такого возраста, как Юрий Жирков.

«Почти уверен, что ближайшие два-три года будут последними в моей карьере игрока. Доиграю до 33 лет, а потом вообще закончу с футболом», - высказался Фернандес в ходе интервью для sport24.

В средине сентября Марио Фернандес будет отмечать свой 31-й день рождения. За ЦСКА футболист выступает с лета 2012 года. После пяти лет выступлений в России Фернандес получил гражданство и начал играть за российскую сборную. Его дебют состоялся осенью 2017 года.