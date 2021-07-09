Агент: «У «Бетиса» нет финансовой возможности подписать Влашича»

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09 Июля 2021, 13:24,
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Хорватский полузащитник Никола Влашич, выступающий за московский ЦСКА, не перейдет в севильский «Бетис». Об этом заявил футбольный агент Тончи Мартич, представляющий интересы хавбека.
«У «Бетиса» нет финансовой возможности подписать Николу», - приводит слова агента Sport24.
Ранее сообщалось, что в трансфере Влашича заинтересован главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини.
В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Никола сыграл 26 поединков, записав себе в актив 11 забитых мячей и пять результативных передач. Его контракт с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бетис, Никола Влашич