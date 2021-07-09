Агент: «У «Бетиса» нет финансовой возможности подписать Влашича»

Хорватский полузащитник Никола Влашич, выступающий за московский ЦСКА, не перейдет в севильский «Бетис». Об этом заявил футбольный агент Тончи Мартич, представляющий интересы хавбека.

«У «Бетиса» нет финансовой возможности подписать Николу», - приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что в трансфере Влашича заинтересован главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Никола сыграл 26 поединков, записав себе в актив 11 забитых мячей и пять результативных передач. Его контракт с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.