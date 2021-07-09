Названа трансферная цель «Химок»

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09 Июля 2021, 12:41,
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Стало известно о планах подмосковных «Химок» на летнее трансферное окно. Об этом поведал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
«Рассматриваем позицию нападающего. Гражданство новичка неважно, но хотелось бы взять игрока с паспортом РФ», - приводит слова чиновника издание «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что полузащитник Денис Глушаков продлил трудовой договор с подмосковным коллективом.
По итогам минувшего сезона «Химки» финишировали на восьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.
В первом туре сезона-2021/2022 РПЛ подмосковный клуб на своем поле примет петербургский «Зенит». Матч пройдет 24 июля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Химки, Трансферы футбола - лето 2021, Роман Терюшков