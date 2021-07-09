«Спартак» подписал нападающего юношеской сборной России

Московский «Спартак» усилился нападающим юношеской сборной России Артёмом Быковским. Как информирует пресс-служба «красно-белых», трудовой договор 17-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года.

«Очень рад, что меня пригласили «Спартак». Это большой шаг в карьере», - прокомментировал свой трансфер футболист.

Стоит отметить, что два последних сезона Быковский провел в составе клуба «Мастер-Сатурн». В минувшем розыгрыше ЮФЛ-2 он сыграл 24 поединка, забил 28 голов и сделал три результативных паса. За юношескую сборную России форвард провел два матча.