«Спартак» подписал нападающего юношеской сборной России

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09 Июля 2021, 12:21,
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Московский «Спартак» усилился нападающим юношеской сборной России Артёмом Быковским. Как информирует пресс-служба «красно-белых», трудовой договор 17-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года.
«Очень рад, что меня пригласили «Спартак». Это большой шаг в карьере», - прокомментировал свой трансфер футболист.
Стоит отметить, что два последних сезона Быковский провел в составе клуба «Мастер-Сатурн». В минувшем розыгрыше ЮФЛ-2 он сыграл 24 поединка, забил 28 голов и сделал три результативных паса. За юношескую сборную России форвард провел два матча.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Артём Быковский
Бизнес.
А может и правда футболист.