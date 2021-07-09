Шварц назвал сильные стороны Бальбуэна

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о трансфере парагвайского защитника Фабиана Бальбуэна. «Бело-голубые» подписали с экс-игроком «Вест Хэма» четырехлетнее трудовое соглашение.

«Бальбуэна - опытный игрок. Мы изучали его в течение длительного времени. Фабиан здорово играет в защите и очень силен в ситуациях один в один», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба московского клуба.

Ранее Бальбуэна рассказал, какие цели ставит перед собой в чемпионате России.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги «Динамо» финишировало на седьмом месте, оставшись без еврокубков в сезоне-2021/2022.