Влашич может продолжить карьеру в Примере

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может сменить российскую Премьер-лигу на испанскую Примеру. Об этом информирует Elgoldigital.

Согласно сведениям источника, подписать 23-летнего хорватского футболиста хочет «Бетис». Наставник севильского клуба Мануэль Пеллегрини лично заинтересован в трансфере «армейца».

Напомним, что Никола защищает цвета ЦСКА с 2018 года. Действующий контракт футболиста с «армейцами» рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Влашич провел 26 матчей, записав на свой счет 11 забитых мячей и пять результативных передач.