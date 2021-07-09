Бальбуэна: «Хочу выиграть чемпионат России и успешно выступать в еврокубках»

Бывший защитник лондонского «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна, подписавший четырехлетний контракт с московским «Динамо», рассказал о своих целях в российском чемпионате.

«У меня амбициозные цели. Хочу выиграть чемпионат России и успешно выступать в еврокубках. В первую очередь - в Лиге чемпионов», - приводит слова 29-летнего исполнителя пресс-служба московского клуба.

Напомним, что Бальбуэна защищал цвета «молотобойцев» с 2018 года. В составе сборной Парагвая игрок выступает с 2015 года.

В минувшем сезоне Фабиан принял участие в 18 поединках на клубном уровне и отметился одним забитым мячом.