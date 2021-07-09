Бальбуэна стал игроком «Динамо»

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09 Июля 2021, 09:40,
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Защитник Фабиан Бальбуэна перебрался в российскую Премьер-лигу. 29-летний парагваец поставил подпись под долгосрочным трудовым соглашением с московским «Динамо», об этом рапортует пресс-служба клуба. Контракт между сторонами рассчитан на четыре года.
В российский коллектив Бальбуэна перешел на правах свободного агента. В конце прошлого месяца Фабиан покинул лондонский «Вест Хэм».
В минувшем сезоне чемпионата Англии защитник провел 14 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.
В прошедшем розыгрыше российской Премьер-лиги «Динамо» финишировало на седьмом месте.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Динамо Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Фабиан Бальбуэна
А Динамо продолжает укрепляться солидно! Надеюсь, место в еврокубках им покорится в этом сезоне. Должно уже :)