Бальбуэна стал игроком «Динамо»

Защитник Фабиан Бальбуэна перебрался в российскую Премьер-лигу. 29-летний парагваец поставил подпись под долгосрочным трудовым соглашением с московским «Динамо», об этом рапортует пресс-служба клуба. Контракт между сторонами рассчитан на четыре года.

В российский коллектив Бальбуэна перешел на правах свободного агента. В конце прошлого месяца Фабиан покинул лондонский «Вест Хэм».

В минувшем сезоне чемпионата Англии защитник провел 14 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.

В прошедшем розыгрыше российской Премьер-лиги «Динамо» финишировало на седьмом месте.