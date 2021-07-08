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«Зенит» интересуется защитником «Нанта» Паллуа

08 Июля 2021, 23:42,

Действующий чемпион России «Зенит» интересуется возможностью подписания защитника французского «Нанта» Николя Паллуа, сообщает в своем «Твиттере» журналист Мохамед Тубаш-Тер. По данным источника, главный тренер питерского клуба Сергей Семак лично обратился к руководству «Зенита» с инициативой приобретения 33-летнего французского футболиста. Сообщается, что питерцы уже начали переговоры с представителями Николя Паллуа.

В минувшем сезоне чемпионата Франции защитник появился на поле в 35 матчах, отметившись в них двумя забитыми мячами. Николя Паллуа перешел в «Нант» в 2017 году из другого французского клуба «Бордо».

«Зенит» этим летом активно изучает трансферный рынок на предмет подписания игрока в оборонительную линию.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Зенит, Трансферы футбола - лето 2021, Нант, Николя Паллуа
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Комментарии (2)
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2
jUMPER
09 Июля 2021, 15:21

эта ж хде откопывають энти новости...))) бабки у подезда нашиптали...)))

1
superzina
09 Июля 2021, 00:32

Давно не читал такой бредятины .

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