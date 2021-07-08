Нападающий ЦСКА может оказаться в киевском «Динамо». В Киеве ищут замену травмированному Артему Беседину.

Киевское «Динамо» интересуется нападающим московского ЦСКА Ильёй Шкуриным. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас в своем «Твиттере».

«Очень вероятно, что уже на второй сбор Динамо отправится с новым форвардом в составе. Имя ему – Илья Шкурин. Переговоры на завершающей стадии. Имеется в виду арендное соглашение с правом выкупа», - написал Бурбас в социальной сети.

В начале прошлого года Шкурин перешел в ЦСКА из стана брестского «Динамо»,. За ЦСКА форвард в минувшем сезоне провел в общей сложности 14 матчей, забив в них три мяча. Ориентировочная стоимость Шкурина составляет 1 миллион евро.