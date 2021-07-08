Игрок «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо подтвердил, что вёл переговоры с «Зенитом»

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08 Июля 2021, 23:22,
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Полузащитник «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо подтвердил, что мог стать игроком «Зенитом». Сообщалось, что чемпионы России были готовы заплатить за бразильца 15 миллионов евро.
«Да, у меня действительно были переговоры с «Зенитом». Также я общался с «РБ Лейпцигом». Президент клуба знает, чего я хочу. Я счастлив в нынешнем клубе, но мне бы хотелось поиграть в Европе. Я мечтаю играть на наивысшем уровне, например, в Лиге чемпионов», - цитирует Клаудиньо UOL.
Напомним, что в сезоне 2019/20 Клаудиньо стал лучшим бомбардиром бразильской Серии A. В той кампании на счету полузащитника 18 забитых мячей.
Также сообщалось, что «Зенит» интересуется аргентинским нападающим Джованни Симеоне.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Зенит, Клаудиньо, Ред Булл Брагантино