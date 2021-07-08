Игрок «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо подтвердил, что вёл переговоры с «Зенитом»

Полузащитник «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо подтвердил, что мог стать игроком «Зенитом». Сообщалось, что чемпионы России были готовы заплатить за бразильца 15 миллионов евро.

«Да, у меня действительно были переговоры с «Зенитом». Также я общался с «РБ Лейпцигом». Президент клуба знает, чего я хочу. Я счастлив в нынешнем клубе, но мне бы хотелось поиграть в Европе. Я мечтаю играть на наивысшем уровне, например, в Лиге чемпионов», - цитирует Клаудиньо UOL.

Напомним, что в сезоне 2019/20 Клаудиньо стал лучшим бомбардиром бразильской Серии A. В той кампании на счету полузащитника 18 забитых мячей.

Также сообщалось, что «Зенит» интересуется аргентинским нападающим Джованни Симеоне.