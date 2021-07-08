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Агент Дивеева - об интересе со стороны клубов АПЛ: «Это слухи»

08 Июля 2021, 21:07,

Агент Олег Ерёмин прокомментировал возможный трансфер защитника ЦСКА Игоря Дивеева в один из клубов АПЛ. Сообщалось, что футболистом интересуются «Кристал Пэлас» и «Брентфорд».

«Могу сказать, что я такой информацией не обладаю. Это обыкновенные слухи, официально к нам никто не обращался», - цитирует Ерёмина Sport24.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» и «Брентфорд» могут подписать Дивеева в это трансферное окно. В прошлом сезоне на счету 21-летнего защитника 32 матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, что ранее агент защитника «Интера» Далберта подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: ЦСКА Москва, Кристал Пэлас, Трансферы футбола - лето 2021, Игорь Дивеев, Брентфорд
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