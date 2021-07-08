ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​«Спартак» набрал 1 миллион подписчиков в TikTok

08 Июля 2021, 19:17,

Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что клуб достиг отметки в 1 миллион подписчиков в TikTok. У «красно-белых» столько же подписчиков в этом сервисе, сколько у остальных команд Премьер-лиги России вместе взятых.

Если брать клубы не из топовой пятёрки европейских лиг, то больше подписчиков имеет только голландский «Аякс».

В настоящий момент «Спартак» готовится к старту сезона 2021/2022. В первом туре чемпионата России команда Руя Витории будет играть против «Рубина» в Казани.

Добавим, что «Спартак» будет представлять Россию в Лиге чемпионов.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
«Спартак» ошибся с продажей Крала, «Зенит» присмотрел поляка, «ПСЖ» собирает сборную мира: трансферы и слухи недели
«Спартак» ошибся с продажей Крала, «Зенит» присмотрел поляка, «ПСЖ» собирает сборную мира: трансферы и слухи недели
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола