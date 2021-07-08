​«Спартак» набрал 1 миллион подписчиков в TikTok

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08 Июля 2021, 19:17,
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Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что клуб достиг отметки в 1 миллион подписчиков в TikTok. У «красно-белых» столько же подписчиков в этом сервисе, сколько у остальных команд Премьер-лиги России вместе взятых.
Если брать клубы не из топовой пятёрки европейских лиг, то больше подписчиков имеет только голландский «Аякс».
В настоящий момент «Спартак» готовится к старту сезона 2021/2022. В первом туре чемпионата России команда Руя Витории будет играть против «Рубина» в Казани.
Добавим, что «Спартак» будет представлять Россию в Лиге чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва