​«Спартак» набрал 1 миллион подписчиков в TikTok

Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что клуб достиг отметки в 1 миллион подписчиков в TikTok. У «красно-белых» столько же подписчиков в этом сервисе, сколько у остальных команд Премьер-лиги России вместе взятых.

Если брать клубы не из топовой пятёрки европейских лиг, то больше подписчиков имеет только голландский «Аякс».

В настоящий момент «Спартак» готовится к старту сезона 2021/2022. В первом туре чемпионата России команда Руя Витории будет играть против «Рубина» в Казани.

Добавим, что «Спартак» будет представлять Россию в Лиге чемпионов.