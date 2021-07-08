​В Санкт-Петербурге спортивные мероприятия снова будут проходить без зрителей

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08 Июля 2021, 17:05,
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С 13 июля на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге ужесточаются ограничения. Так, спортивные мероприятия будут проходить без присутствия зрителей. Изменения в постановлении подписал Александр Беглов, являющийся губернатором Санкт-Петербурга.
Ранее Татьяна Голикова, являющаяся заместителем председателя правительства РФ, связывала рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге с проведением в городе матчей чемпионата Европы.
Отметим, что первый домашний матч нового чемпионата России «Зенит» проведёт 7 августа. В этот день питерцы сыграют против «Краснодара».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит