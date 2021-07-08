​В Санкт-Петербурге спортивные мероприятия снова будут проходить без зрителей

С 13 июля на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге ужесточаются ограничения. Так, спортивные мероприятия будут проходить без присутствия зрителей. Изменения в постановлении подписал Александр Беглов, являющийся губернатором Санкт-Петербурга.

Ранее Татьяна Голикова, являющаяся заместителем председателя правительства РФ, связывала рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге с проведением в городе матчей чемпионата Европы.

Отметим, что первый домашний матч нового чемпионата России «Зенит» проведёт 7 августа. В этот день питерцы сыграют против «Краснодара».